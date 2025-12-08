Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels leichter

Der LUS-DAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 24 024,50 Punkte abwärts.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 068,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 23 992,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 781,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 804,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Stand von 20 376,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 20,34 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 2,15 Prozent auf 34,02 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 560,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 119,30 EUR), RWE (+ 0,84 Prozent auf 43,42 EUR) und Zalando (+ 0,76 Prozent auf 23,91 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen GEA (-2,77 Prozent auf 56,15 EUR), Beiersdorf (-1,65 Prozent auf 89,28 EUR), Symrise (-1,59 Prozent auf 68,14 EUR), Brenntag SE (-1,33 Prozent auf 48,88 EUR) und Hannover Rück (-1,27 Prozent auf 249,40 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 276 047 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,16 Prozent, die höchste im Index.

