Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start schwächer

Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 23 994,83 Punkte zurück. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,076 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,051 Prozent auf 24 015,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24 028,14 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 025,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 985,28 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der DAX 23 569,96 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wurde der DAX mit 23 807,13 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 20 384,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 19,83 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Bayer (+ 2,15 Prozent auf 34,02 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 560,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 119,30 EUR), RWE (+ 0,84 Prozent auf 43,42 EUR) und Zalando (+ 0,76 Prozent auf 23,91 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen GEA (-2,77 Prozent auf 56,15 EUR), Beiersdorf (-1,65 Prozent auf 89,28 EUR), Symrise (-1,59 Prozent auf 68,14 EUR), Brenntag SE (-1,33 Prozent auf 48,88 EUR) und Hannover Rück (-1,27 Prozent auf 249,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 276 047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,373 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

