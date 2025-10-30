AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

30.10.2025 10:03:41

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in AIXTRON SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem AIXTRON SE-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,95 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das AIXTRON SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,912 AIXTRON SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 854,47 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 29.10.2025 auf 12,77 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 14,55 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag des AIXTRON SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AIXTRON SE-Papiers bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: AIXTRON SE

