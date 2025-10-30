NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate bestätigten die schon bekannten Eckdaten, und der damals revidierte Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Craig A. McDowell am Donnerstag. Er sieht weiterhin Druck auf den Aktienkurs, da der Chipindustrie-Ausrüster 2025 eher am unteren Ende der eigenen Zielspannen landen dürfte. Angesichts der Auftragsentwicklung stünden zudem die Erwartungen an das kommende Jahr unter Druck./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:19 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.