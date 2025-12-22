ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

ATOSS Software-Anlage 22.12.2025 10:04:06

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der ATOSS Software-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 109,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ATOSS Software-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,916 ATOSS Software-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (113,40 EUR), wäre das Investment nun 103,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,85 Prozent.

Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,80 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Papiers fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des ATOSS Software-Papiers wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.10.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
