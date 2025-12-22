ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Anlage
|
22.12.2025 10:04:06
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der ATOSS Software-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 109,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ATOSS Software-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,916 ATOSS Software-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (113,40 EUR), wäre das Investment nun 103,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,85 Prozent.
Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,80 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Papiers fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des ATOSS Software-Papiers wurde der Erstkurs mit 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AGmehr Nachrichten
|
10:04
|TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.12.25
|TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
11.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AGmehr Analysen
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|113,20
|0,53%