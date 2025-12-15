TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 579,878 ATOSS Software-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66 454,04 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Anteils am 12.12.2025 auf 114,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 564,54 Prozent vermehrt.

Am Markt war ATOSS Software jüngst 1,82 Mrd. Euro wert. Am 21.03.2000 wagte die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die ATOSS Software-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at