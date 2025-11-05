Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

Frühe Investition 05.11.2025 10:05:10

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie gebracht.

Am 05.11.2024 wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bechtle-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,135 Bechtle-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 35,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,53 Prozent gesteigert.

Bechtle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,53 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 fand der erste Handelstag des Bechtle-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Bechtle-Anteils belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bechtle AG

29.10.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Bechtle Buy UBS AG
09.09.25 Bechtle Buy UBS AG
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Bechtle AG 34,48 -0,40%

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

