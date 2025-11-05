TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie gebracht.

Am 05.11.2024 wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bechtle-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,135 Bechtle-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 35,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,53 Prozent gesteigert.

Bechtle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,53 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 fand der erste Handelstag des Bechtle-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Bechtle-Anteils belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

