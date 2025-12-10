Bechtle Aktie

Bechtle-Performance im Blick 10.12.2025 10:04:06

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bechtle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bechtle-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Bechtle-Aktie letztlich bei 36,19 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 276,319 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 43,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 909,37 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,09 Prozent angezogen.

Am Markt war Bechtle jüngst 5,48 Mrd. Euro wert. Bechtle-Anteile wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Bechtle-Anteils auf 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bechtle AG

