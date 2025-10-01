CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|CANCOM SE-Performance
|
01.10.2025 10:05:26
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,82 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,821 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 596,76 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 30.09.2025 auf 26,15 EUR belief. Mit einer Performance von -40,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 802,06 Mio. Euro. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag des CANCOM SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der CANCOM SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,98 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
