TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in CANCOM SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,82 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,821 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 596,76 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 30.09.2025 auf 26,15 EUR belief. Mit einer Performance von -40,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 802,06 Mio. Euro. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag des CANCOM SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der CANCOM SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,98 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at