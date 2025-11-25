Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Performance im Blick
|
25.11.2025 10:03:41
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,06 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 71,124 Eckert Ziegler-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 1 147,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,14 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,79 Prozent erhöht.
Eckert Ziegler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 968,02 Mio. Euro. Am 25.05.1999 fand der erste Handelstag des Eckert Ziegler-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Eckert Ziegler-Aktie bei 23,51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
