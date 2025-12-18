TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNE von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen PNE-Investment gewesen.

Die PNE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,25 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 47,059 PNE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 460,24 EUR, da sich der Wert einer PNE-Aktie am 17.12.2025 auf 9,78 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 53,98 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für PNE eine Börsenbewertung in Höhe von 738,46 Mio. Euro. Am 15.12.1998 wurden PNE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des PNE-Papiers wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at