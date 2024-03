TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ATOSS Software gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem ATOSS Software-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die ATOSS Software-Aktie bei 158,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,633 ATOSS Software-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 268,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,62 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69,62 Prozent.

Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 2,13 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Papiere fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at