TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in HENSOLDT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,90 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 010,101 HENSOLDT-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (91,80 EUR), wäre die Investition nun 92 727,27 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 827,27 Prozent.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,60 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie ging am 23.09.2020 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der HENSOLDT-Aktie lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at