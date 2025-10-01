Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Rentables Bechtle-Investment?
|
01.10.2025 10:05:26
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bechtle-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,40 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 74,645 Bechtle-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 929,09 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 30.09.2025 auf 39,24 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 192,91 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,93 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Bechtle-Papiers belief sich damals auf 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
25.09.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
24.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.25
|Freundlicher Handel: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
24.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
24.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert mittags (finanzen.at)
|
24.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
24.09.25
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|38,60
|-2,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX verliert -- Nikkei im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.