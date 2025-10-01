Bechtle Aktie

Rentables Bechtle-Investment? 01.10.2025 10:05:26

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Bechtle-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bechtle-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,40 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 74,645 Bechtle-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 929,09 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 30.09.2025 auf 39,24 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 192,91 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,93 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Bechtle-Papiers belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 38,60 -2,08% Bechtle AG

