Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

Frühes Investment 20.08.2025 10:03:57

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Bechtle-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bechtle-Anteile bei 44,73 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22,356 Bechtle-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 898,73 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 19.08.2025 auf 40,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,13 Prozent verringert.

Insgesamt war Bechtle zuletzt 5,05 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Bechtle-Papiere fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

12.08.25 Bechtle Buy UBS AG
11.08.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.08.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
08.08.25 Bechtle Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 39,92 -0,15% Bechtle AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch niedriger. An den Märkten in Asien werden zur Wochenmitte Verluste beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

