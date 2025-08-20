Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Frühes Investment
|
20.08.2025 10:03:57
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Bechtle-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bechtle-Anteile bei 44,73 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22,356 Bechtle-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 898,73 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 19.08.2025 auf 40,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,13 Prozent verringert.
Insgesamt war Bechtle zuletzt 5,05 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Bechtle-Papiere fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
19.08.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
19.08.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
19.08.25
|Anleger warten auf Impulse: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung wenig bewegt (finanzen.at)
|
18.08.25
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
18.08.25
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag um Schlusskurs vonFreitag (finanzen.at)
|
18.08.25
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|39,92
|-0,15%