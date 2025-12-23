TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,85 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 673,250 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 14,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 842,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,57 Prozent.

Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 899,19 Mio. Euro. Der Eckert Ziegler-Börsengang fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Das Eckert Ziegler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at