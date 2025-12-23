Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 23.12.2025 10:03:42

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,85 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 673,250 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 14,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 842,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,57 Prozent.

Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 899,19 Mio. Euro. Der Eckert Ziegler-Börsengang fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Das Eckert Ziegler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Eckert & Ziegler

Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten