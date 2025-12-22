Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Lukrative Elmos Semiconductor-Anlage?
|
22.12.2025 10:04:06
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,731 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 91,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 339,55 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 239,55 Prozent.
Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. Euro gelistet. Elmos Semiconductor-Papiere wurden am 11.10.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductormehr Nachrichten
|
10:04
|TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
18.12.25
|Anleger warten auf Impulse: SDAX stagniert am Mittag (finanzen.at)
|
17.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)