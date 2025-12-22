Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Lukrative Elmos Semiconductor-Anlage? 22.12.2025 10:04:06

TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,731 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 91,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 339,55 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 239,55 Prozent.

Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. Euro gelistet. Elmos Semiconductor-Papiere wurden am 11.10.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

