TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNE von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen PNE-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PNE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren PNE-Anteile an diesem Tag 8,40 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119,048 PNE-Aktien. Die gehaltenen PNE-Aktien wären am 17.01.2024 1 547,62 EUR wert, da der Schlussstand 13,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,76 Prozent angewachsen.

PNE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 998,48 Mio. Euro gelistet. Das Börsendebüt der PNE-Aktie fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Das PNE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

