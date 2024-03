TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNE von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PNE-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit PNE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die PNE-Aktie bei 16,04 EUR. Bei einem PNE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 623,441 PNE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 566,08 EUR, da sich der Wert eines PNE-Papiers am 06.03.2024 auf 13,74 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 14,34 Prozent.

PNE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. Euro. Die PNE-Aktie wurde am 15.12.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der PNE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at