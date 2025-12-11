PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Langfristige Investition
|
11.12.2025 10:03:31
TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PNE von vor einem Jahr angefallen
Die PNE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,12 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,993 PNE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,29 EUR wert. Mit einer Performance von -9,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 755,31 Mio. Euro. Am 15.12.1998 fand der erste Handelstag der PNE-Aktie an der Börse XETRA statt. Das PNE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,65 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
