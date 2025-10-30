TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Frühe Anlage
|
30.10.2025 10:03:41
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr angefallen
Die TeamViewer-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,42 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,454 TeamViewer-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2025 auf 6,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,23 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,77 Prozent eingebüßt.
Der TeamViewer-Wert an der Börse wurde auf 1,02 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der TeamViewer-Papiere fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TeamViewer-Aktie lag beim Börsengang bei 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
