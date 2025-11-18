NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
18.11.2025 23:06:08
Tech-Sektor zu hoch bewertet?: US-Anleger haben Muffensausen vor Nvidia-Zahlen
Ist der KI-Boom nachhaltig? Kein Quartalsbericht wird an der Wall Street so nervös erwartet wie der von Nvidia. Vor Veröffentlichung der Zahlen bleiben die Anleger lieber in Deckung, die Märkte schließen erneut im Minus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
