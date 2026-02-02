Teradyne Aktie

Teradyne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

02.02.2026 22:39:24

Teradyne Inc. Q4 Profit Rises

(RTTNews) - Teradyne Inc. (TER) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $257.220 million, or $1.63 per share. This compares with $146.253 million, or $0.90 per share, last year.

Excluding items, Teradyne Inc. reported adjusted earnings of $283.0 million or $1.80 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 43.8% to $1.083 billion from $752.884 million last year.

Teradyne Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $257.220 Mln. vs. $146.253 Mln. last year. -EPS: $1.63 vs. $0.90 last year. -Revenue: $1.083 Bln vs. $752.884 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.89 To $ 2.25 Next quarter revenue guidance: $ 1.150 B To $ 1.250 B

