Tesla erweitert für erste großvolumige Semi-Produktion die Gigafactory in Nevada

Der E-Auto-Pionier Tesla will die Produktion seines Sattelschleppers Semi auf Touren bringen und kündigte dazu eine Milliarden-Investition in Nevada an.

• Tesla-Standort in Nevada wird ausgebaut• Investition über 3,6 Milliarden US-Dollar• Produktion von Semi und 4680-Batteriezellen geplant

In seiner Gigafactory 1 in Reno im US-Bundesstaat Nevada fertigt Tesla bisher in erster Linie in Kooperation mit Panasonic die 2170-Batteriezellen für den Model S und X. Daneben wird ebenfalls in Nevada in der Nähe der Gigafactory 1 in bisher niedrigen Stückzahlen der Semi produziert, von dem im Dezember die ersten Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Nun soll diese Produktion jedoch deutlich hochgefahren werden.

Milliarden-Investition in Tesla-Gigafactory

Wie Tesla Ende Januar ankündigte, sollen in den bestehenden Standort in Nevada 3,6 Milliarden Dollar investiert werden, um dort zwei neue Fertigungsstäten zu errichten. In diesem Zusammenhang sollen auch 3.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Derzeit hat Tesla dort 11.000 Angestellte.

Die Gigafactory, die derzeit die Form eines riesigen L hat, soll offenbar vergrößert werden und letztlich die Form eines Rechtecks mit abgeschrägten Ecken erhalten. Unter dem gemeinsamen Dach des vergrößerten Werks soll dann Teslas erste Produktionsstätte neu entstehen, in welcher die Elektro-Lastwagen in hohen Stückzahlen gefertigt werden. Dies geht aus einem von Tesla veröffentlichten Video hervor, in dem sich CEO Elon Musk zu den Plänen äußert. Wie viele Semi in Nevada künftig vom Band laufen sollen, ließ der Milliardär jedoch ebenso offen wie seinen Zeitplan hierfür.

Erstmals offiziell vorgestellt wurde der Semi bereits im Jahr 2017. Ursprünglich sollte der Elektro-Lastwagen dann in 2019 auf den Markt kommen, doch wie schon bei anderen Gelegenheiten stellte sich heraus, dass auch dieser Plan von Elon Musk zu ambitioniert war.

Auch 4680-Batterie-Fertigung geplant

Daneben plant Tesla in der Gigafactory auch noch eine neue Produktionsstätte für Batterien des eigenen 4680-Formats. Diese neueste Generation von Teslas Batteriezellen ist günstiger und effizienter als die vorherigen.

Auch hier hielt sich Tesla jedoch zu seinem Zeitplan bedeckt, gab jedoch bekannt, dass eine Jahreskapazität von 100 Gigawattstunden (GWh) angestrebt werde, was für die Batterien von 1,5 Millionen "light duty vehicles" (leichte Nutzfahrzeuge) pro Jahr reichen soll. Somit sind diese Zellen nicht für den Semi bestimmt, da es sich bei diesem um ein schweres Nutzfahrzeug handelt.

Today, we’re announcing $3.6B of new investment in Giga Nevada.



- 4M sq ft of new manufacturing footprint

- 3k additional team members

- 2 new manufacturing facilities: a 100 GWh 4680 cell factory & our first high-volume Semi factory



Details → https://t.co/4CBOIFLwAW pic.twitter.com/rqXzyE7eRK - Tesla (@Tesla) January 24, 2023

Bislang produziert Tesla die zylindrischen Batteriezellen mit einem Durchmesser von 46 mm und einer Höhe von 80 mm lediglich in geringen Stückzahlen in Kalifornien. Bei den nun angekündigten 100 Gigawattstunden an zusätzlichen Batterien pro Jahr will es Musk jedoch nicht belassen. So sprach er in seiner Rede von weiteren Phasen mit 500, 1.000 und möglicherweise sogar mit 2.000 bis 3.000 GWh.

Redaktion finanzen.at