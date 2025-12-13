Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
13.12.2025 22:45:00
Tesla vs. Rivian: Which EV Stock Will Outperform in 2026?
The top electric vehicle (EV) maker in the world remains Tesla (NASDAQ: TSLA), but competition has been increasing from upstarts like Rivian (NASDAQ: RIVN). Both stocks experienced a lot of ups and downs in 2025, but it is Rivian will be the best-performing stock this year, with its share price up more than 23% year to date as of this writing, compared to about a 10% increase for Tesla.But that's past performance. Let's examine which stock looks poised to outperform in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|Hans Königsmann: Vom SpaceX-Ingenieur zum Blue Origin-Pionier (Spiegel Online)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.12.25