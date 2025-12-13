Tesla Aktie

13.12.2025 22:45:00

Tesla vs. Rivian: Which EV Stock Will Outperform in 2026?

The top electric vehicle (EV) maker in the world remains Tesla (NASDAQ: TSLA), but competition has been increasing from upstarts like Rivian (NASDAQ: RIVN). Both stocks experienced a lot of ups and downs in 2025, but it is Rivian will be the best-performing stock this year, with its share price up more than 23% year to date as of this writing, compared to about a 10% increase for Tesla.But that's past performance. Let's examine which stock looks poised to outperform in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
