Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.12.2025 16:19:00
Hans Königsmann: Vom SpaceX-Ingenieur zum Blue Origin-Pionier
Hans Königsmann war einer der Topingenieure bei Elon Musks Firma SpaceX, nun fliegt er mit dem Rivalen Blue Origin von Jeff Bezos ins All. Hier spricht er über den Kampf zweier US-Milliardäre um die Macht im Weltraum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
