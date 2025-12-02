Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.12.2025 17:20:00
The AI Stock That's Secretly Crushing Nvidia
For the past few years, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the favorite artificial intelligence (AI) stock on Wall Street. But while investors stay hyper-focused on Nvidia's record earnings numbers and growth prospects amid GPU shortages, another AI stock managed to deliver far higher returns. This stock is also positioned to surpass Nvidia's returns in the coming year.Image source: Getty Images.Nebius (NASDAQ: NBIS) rents AI-optimized data center compute capacity, comprising dense GPU clusters, liquid cooling technology, and an enterprise-grade software stack, to large hyperscalers and enterprises for running high-intensity AI training and inferencing workloads. Share prices of the company are up over 355% in the past year (as of Dec. 1), far higher than Nvidia's comparable share price gains of just over 30%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
