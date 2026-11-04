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WKN: 886429 / ISIN: US0200021014

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04.11.2026 23:25:39

The Allstate Corp Q3 Income Falls

(RTTNews) - The Allstate Corp (ALL) released a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $2.050 billion, or $8.03 per share. This compares with $3.717 billion, or $13.95 per share, last year.

Excluding items, The Allstate Corp reported adjusted earnings of $2.493 billion or $9.76 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.5% to $17.348 billion from $17.255 billion last year.

The Allstate Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.050 Bln. vs. $3.717 Bln. last year. -EPS: $8.03 vs. $13.95 last year. -Revenue: $17.348 Bln vs. $17.255 Bln last year.

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