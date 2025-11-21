NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.11.2025 17:19:32
The Best Stocks to Buy With $10,000 Before 2026 (Hint: Not Nvidia or Palantir)
Nvidia and Palantir Technologies have been stars of the artificial intelligence trade, with shares advancing 270% and 670%, respectively, over the last two years. But Wall Street sees substantial upside in other stocks ahead of 2026.I would split $10,000 more or less evenly across the three stocks. For instance, investors could buy six shares of Meta, two shares of MercadoLibre, and 40 shares of Circle. Here's why these are my picks for the best stocks to buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
