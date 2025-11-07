NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
07.11.2025 09:06:00
The People Who Know Nvidia and Palantir Best Have Issued a $9.3 Billion Warning to Wall Street
Roughly three decades ago, the advent and proliferation of the internet began altering the growth trajectory of corporate America forever. This technology opened sales channels that previous didn't exist, as well as kicked off the retail investor revolution.After three decades, the next game-changing technology on par with the internet aims to revolutionize the world. The arrival of artificial intelligence (AI) comes with a mouthwatering addressable market, and some jaw-dropping gains for Wall Street's most beloved AI stocks. Nvidia (NASDAQ: NVDA) has crested a $5 trillion valuation after beginning 2023 with a $360 billion market cap, while shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) have surged close to 2,900% over the same timeline!But while growth estimates suggest neither company can be stopped, the people who know Nvidia and Palantir best appear to have a different (and worrisome) message for Wall Street.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
