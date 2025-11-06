NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.11.2025 14:30:00
Think Nvidia Stock Is Too Expensive? 38 Billion Reasons That Might Change Your Mind
Over the last three years, shares of semiconductor powerhouse Nvidia (NASDAQ: NVDA) have soared by 1,500%. At the dawn of the artificial intelligence (AI) revolution, Nvidia's market capitalization hovered around $345 billion. Today, that figure has surged to $5.1 trillion, handily placing Nvidia as the most valuable company in the world.NVDA Market Cap data by YCharts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
29.10.25
NVIDIA Buy
UBS AG
29.10.25
NVIDIA Outperform
Bernstein Research
29.09.25
NVIDIA Buy
Jefferies & Company Inc.
23.09.25
NVIDIA Buy
UBS AG
23.09.25
NVIDIA Outperform
Bernstein Research
