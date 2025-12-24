Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
24.12.2025 07:21:00
This Apparel Stock Is Way Cheaper Than Nike
In 2024, both Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) and Nike (NYSE: NKE) appointed new CEOs, with ambitious goals for their respective companies. However, each company's stock has taken opposite paths, with Urban Outfitters consistently gaining in shareholder value and market cap, while Nike suffers the opposite.The apparel retail company's stock was performing well before the hire of CEO Shea Jensen in February 2023, as its stock has surged 238% over the last three years (as of Dec. 21), while the Swoosh brand's stock has plummeted 50% within that same period.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|48,59
|-0,21%