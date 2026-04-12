Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.04.2026 22:38:00
This Is How Microsoft Is Making Money from AI Right Now
Investors are growing increasingly worried about whether the massive amounts of money being spent on artificial intelligence (AI) infrastructure will ever pay off. This is a fair question.Tech giants' management teams will tell investors that AI is a must-invest space, and assert that the risk of underspending and being left behind is far greater than the risk of overspending. Still, data center companies are pouring hundreds of billions of dollars into their buildouts, and investors aren't going to tolerate these sorts of capital expenditures indefinitely if there are no returns on investment in sight.However, some AI hyperscalers are actually making money from AI right now, and there is a clear pathway to making more. How is Microsoft (NASDAQ: MSFT) doing it? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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