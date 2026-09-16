This Latest Move by Amazon Could be a Game Changer

Over the years, Amazon (NASDAQ:AMZN) has evolved. The company began its journey as a humble online bookseller before expanding its offerings and eventually earning the title of the "everything store." Its work in cloud computing helped kick-start an industry that positioned the company perfectly for the broad adoption of artificial intelligence (AI) to come. In fact, cloud and AI have become Amazon's biggest growth drivers, but the company hasn't abandoned the e-commerce business that gave the company its start.

Indeed, the latest move by Amazon may be its biggest move yet to dominate the retail industry.

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