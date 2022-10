TotalEnergies-Aktie stark: TotalEnergies steigert dank hoher Öl- und Gaspreise Gewinn kräftig

Allerdings schlug auch eine neue Wertminderung im Zusammenhang mit Russland zu Buche.

Der Nettogewinn stieg auf 6,63 Milliarden US-Dollar von 4,65 Milliarden im Vorjahresquartal, wie die TotalEnergies SE mitteilte. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 9,86 Milliarden Dollar und damit über der von Factset ermittelten Konsensschätzung der Analysten, die einen Wert von 9,54 Milliarden Dollar prognostiziert hatten. Der Konzern buchte im Quartal eine neue Wertminderung in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Russland.

Damit belaufen sich seine russlandbezogenen Wertminderungen in diesem Jahr auf insgesamt fast 11 Milliarden Dollar. Das in Paris ansässige Unternehmen hatte sich ursprünglich trotzig über die Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen in Russland geäußert, im Gegensatz zu Konkurrenten wie BP, Shell und ExxonMobil, die nach Moskaus Einmarsch in die Ukraine im Februar schnell ihren Rückzug planten.

Während viele absprangen, verteidigte TotalEnergies anfangs seine Entscheidung, an großen Investitionen in russische Öl - und Gasfelder festzuhalten, und schloss sich damit anderen französischen Unternehmen an, die sich nur langsam zurückzogen. In jüngster Zeit hat TotalEnergies erklärt, dass seine Strategie darin besteht, seine Aktivitäten in Russland, die nicht direkt zur Sicherheit der Energieversorgung in Europa beitragen, schrittweise einzustellen, ohne jedoch alle Verbindungen zu Russland zu kappen. Der Vorstandsvorsitzende Patrick Pouyanné wiederholte letzten Monat, dass das Unternehmen an den bestehenden Erdgasverträgen in Russland festhalten werde, solange die Aktivitäten nicht gegen die europäischen Sanktionen verstoßen.

Die Kohlenwasserstoffproduktion von TotalEnergies ging im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 2,67 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag zurück. Im dritten Quartal des Vorjahres waren es 2,81 boe/d, was teilweise auf höhere geplante Wartungsarbeiten am Ichthys-Gasfeld in Australien und ungeplante Stillstände beim Kashagan-Ölfeld im Kaspischen Meer zurückzuführen sei. Für das vierte Quartal erwartet TotalEnergies eine Produktion von etwa 2,8 Millionen boe/d.

Der Umsatz im dritten Quartal stieg von 54,73 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 69,04 Milliarden Dollar.

TotalEnergies geht davon aus, dass die Ölpreise durch die Entscheidung der Opec+, die Produktionsquoten zu senken, und das europäische Importverbot von russischem Öl gestützt werden, obwohl für das nächste Jahr ein langsameres globales Wachstum erwartet wird. Auch dürften die Gaspreise hoch und die Raffineriemargen stark bleiben.

Die Aktionäre sollen eine dritte Zwischendividende in Höhe von 0,69 Euro je Aktie erhalten, was der ersten und zweiten Zwischendividende für 2022 entspricht und eine Erhöhung um 5 Prozent gegenüber der Zwischen- und der Schlussdividenden für 2021 bedeutet.

Die TotalEnergies-Aktie legt an der EURONEXT in Paris zeitweise um 2,87 Prozent auf 54,44 Euro zu.

