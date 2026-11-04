Trimble Inc. Profit Declines In Q3

(RTTNews) - Trimble Inc. (TRMB) revealed earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $59.1 million, or $0.25 per share. This compares with $111.5 million, or $0.46 per share, last year.

Excluding items, Trimble Inc. reported adjusted earnings of $200.5 million or $0.86 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.3% to $966.8 million from $901.2 million last year.

Trimble Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $59.1 Mln. vs. $111.5 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.46 last year. -Revenue: $966.8 Mln vs. $901.2 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.13 To $ 1.19 Next quarter revenue guidance: $ 1.031 B To $ 1.061 B Full year EPS guidance: $ 3.63 To $ 3.69 Full year revenue guidance: $ 3.910 B To $ 3.940 B