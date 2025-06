Trotz positiver Quartalsergebnisse: Lululemon-Prognosesenkung löst branchenweiten Kurseinbruch aus

• Lululemon senkt Jahresprognose trotz solider Q1-Zahlen - Aktie bricht nachbörslich ein• Analysten kritisieren schwaches US-Geschäft, hohe Kosten und stagnierendes China-Wachstum• Auch adidas und PUMA unter Druck - Branchenstimmung deutlich eingetrübt

Bilanz übertrifft Erwartungen

Das kanadisch-amerikanische Unternehmen Lululemon, das sich auf Sportbekleidung und Lifestyle-Produkte mit Fokus auf Yoga, Fitness, Running & Co. spezialisiert hat, hat am Vorabend besser als erwartete Zahlen gemeldet. So lag der Nettogewinn im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei 314,6 Millionen US-Dollar bzw. 2,60 US-Dollar je Aktie nach 2,54 US-Dollar im Vorjahr, der Umsatz legte unterdessen um rund sieben Prozent auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten im Schnitt 2,59 US-Dollar Gewinn je Aktie bei einem Umsatz in gleicher Höhe erwartet.

Lululemon schockt Anleger mit gekürzter Prognose

Konzernchef Calvin McDonald zufolge seien neue Produkte bei den Kunden weiterhin gefragt, allerdings befinde sich Lululemon in einem "dynamischen Makroumfeld", das das Geschäft belaste, wie Investing.com zitiert. Vor diesem Hintergrund senkte das Unternehmen seine Prognose für das zweite Quartal sowie das Gesamtjahr 2025, der Ausblick verfehlte damit die Analystenschätzungen deutlich. Während Lululemon für das zweite Quartal nun noch mit einem Gewinn je Aktie von 2,85 bis 2,90 US-Dollar je Aktie rechnet, soll der Umsatz zwischen 2,535 und 2,560 Milliarden US-Dollar liegen. Daneben wurde die Jahresprognose auf 14,58 bis 14,78 US-Dollar je Aktie gekappt - zuvor hatte Lululemon noch 14,95 bis 15,15 US-Dollar erwartet.

Analysten zeigten sich enttäuscht, so erklärte etwa Jefferies-Analyst Randal J. Konik, zwar liege der Gewinn leicht über den Erwartungen, "allerdings enttäuschten die Vergleichszahlen, das US-Geschäft war rückläufig, die Kosten stiegen deutlich, die Lagerbestände sind außergewöhnlich hoch, und das China-Geschäft verlor massiv an Dynamik", zitiert Investing.com.

Lululemon-Aktie bricht ein und zieht Branche mit sich

Die Aktie des Sportmodeherstellers ist am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss massiv eingebrochen - belastet durch die gekappte Prognose. Nachdem die Papiere an der NASDAQ bereits nachbörslich über 20 Prozent an Wert eingebüßt hatten, ging es am Freitag weiter um 19,80 Prozent abwärts auf 265,27 US-Dollar.

Die Kursverluste bei Lululemon ziehen am Freitag nun auch adidas und PUMA mit nach unten. Die Aktien der beiden deutschen Sportartikelhersteller geben im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 210,50 Euro bzw. um 1,24 Prozent auf 21,46 Euro nach, da Anleger branchenweit mit Zurückhaltung reagieren.

Redaktion finanzen.at