Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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22.05.2026 06:00:12
Trump reboots foreign aid with cash-for-data strategy
After gutting USAID, Washington is striking transactional money-for-data deals that some critics liken to ‘recolonisation’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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