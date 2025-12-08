Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
08.12.2025 19:45:40
Trump Stands in the Middle as Netflix and Paramount Vie for a Megadeal
The president has shattered norms by pledging to “be involved” in the regulatory fate of a transaction that could reshape the news and entertainment industries.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!