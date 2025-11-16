NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2025 00:20:00
U.S. stock futures inch higher as investors anxiously await Nvidia earnings
U.S. stock futures were little changed on Sunday, following a choppy week on Wall Street.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
15.11.25
|S&P 500 weiter im KI-Rausch: NVIDIA, Apple und Microsoft treiben den Index laut Jefferies nach oben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
14.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
14.11.25