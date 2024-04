UBS AG: Deutsche Telekom-Aktie erhält Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Unsicherheit, ob die Bundesregierung die Staatsbeteiligung an dem Telekomkonzern zur Finanzierung der Deutschen Bahn verkaufen werde, könnte auf den Papieren lasten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Klarheit darüber wäre also positiv. Die Telekom bleibe ein attraktives Investment.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 08:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 21,21 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 29,66 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über Frankfurt 158 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 1,3 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 01:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 01:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.