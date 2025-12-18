UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
18.12.2025 14:07:15
UBS plans January job cuts to kick off final year of integration
The step will be followed by another round later in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:58
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)