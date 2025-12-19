UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
19.12.2025 08:57:51
UBS zahlt Dollar-Anleihe vorzeitig zurück
Die UBS hat die Rückzahlung einer Anleihe im Volumen von 1,75 Milliarden Dollar ein Jahr vor der finalen Maturität angekündigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
