Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
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15.07.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
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+ SMI
Aufnahme
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 15, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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