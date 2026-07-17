ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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+ SMI

Aufnahme

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

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DJG/gos/cln

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July 17, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)