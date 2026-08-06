Swisscom AGReg.Shs Aktie
WKN: 916843 / ISIN: US8710131082
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06.08.2026 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
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+ SMI
Aufnahme
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|194,00
|2,11%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|213,60
|0,28%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
|Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh
|64,50
|-2,27%
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