Banco Bilbao Aktie
WKN: 876152 / ISIN: US05946K1016
|
16.09.2025 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:
===
+ DAX
AUFNAHME
- Gea Group
- Scout24
HERAUSNAHME
- Porsche AG
+ MDAX
AUFNAHME
- Fielmann
- Porsche AG
- Sartorius
HERAUSNAHME
- Evotec
- Gea Group
- Scout24
+ SDAX
AUFNAHME
-1&1
-Evotec
HERAUSNAHME
- Fielmann
- SGL Carbon
+ TECDAX
AUFNAHME
- 1&1
HERAUSNAHME
- Formycon
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Argenx
HERAUSNAHME
- Nokia
+ STOXX-50
AUFNAHME
- BBVA
HERAUSNAHME
- BASF
- Mercedes-Benz
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Abivax
- Camurus
- Fraport
- Nordex
HERAUSNAHME
- Banca Popolara di Sondrio
- Computacenter
- Embracer Group
- Verallia
+ FTSE-100
AUFNAHME
- Burberry
- Metlen Energy & Metals
HERAUSNAHME
+ ATX-20
AUFNAHME
- Porr
- Strabag
HERAUSNAHME
- Mayr-Melnhof Karton
+ S&P-500
AUFNAHME
- AppLovin
- Robinhood Markets
HERAUSNAHME
- MarketAxess Holdings
- Caesars Entertainment
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Banca Popolare di Sondrio S.c.a r.l.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- ATX schließt kaum verändert -- DAX zum Handelsende in Grün -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegen konnte. Die US-Aktienmärkte zeigten sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.