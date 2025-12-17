Netflix Aktie

Netflix

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

17.12.2025 02:32:36

Übernahmeschlacht mit Netflix: Trump-Schwiegersohn zieht sich aus Warner-Gebot zurück

Paramount will den Konkurrenten Warner Brothers inklusive CNN übernehmen - und das auch mit Geld aus der Trump-Familie finanzieren. Nicht nur an der Wall Street sieht man das kritisch. Jetzt gibt es eine überraschende Wende.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
