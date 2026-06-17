Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.06.2026 15:00:37
UK orders Google to improve search transparency to boost competition
Google accounts for more than 90% of UK search queriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!