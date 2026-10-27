Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.10.2026 15:31:51
UPS Is Making More Money by Shipping Less for Amazon. Can It Keep It Up?
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Nachrichten zu Amazon
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27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
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27.10.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
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26.10.26
|SAP, Rheinmetall, Bayer, Öl, Benzin, Woche der Notenbanken - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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26.10.26
|SAP, Rheinmetall, Bayer, Öl, Benzin, Woche der Notenbanken - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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23.10.26
|ROUNDUP: PHP-Lücke: Viele Webseiten sind wieder erreichbar (dpa-AFX)
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23.10.26
|IT-Experten fordern umfassende Maßnahmen über Updates hinaus (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|UBS AG
|26.10.26
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|UBS AG
|26.10.26
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|15.10.26
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|03.08.26
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|31.07.26
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.